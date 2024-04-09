Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения

В соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Узбекистан", в течение нынешнего года между двумя странами будут проведены тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, для проведения первых штабных переговоров узбекская делегация посетила Азербайджан.

"На встрече с делегацией Узбекистана был представлен брифинг о предстоящих совместных азербайджано-узбекских тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой. В заключение встречи, на которой было сообщено о целях учений, состоялся обстоятельный обмен мнениями о задачах, которые предстоит выполнить, и по другим вопросам, был подписан итоговый протокол командно-штабных учений", - говорится в информации ведомства.

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