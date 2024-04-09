https://news.day.az/politics/1650977.html Армяне обстреляли Нахчыван
Армяне обстреляли Нахчыван
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Согласно информации, 9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Арпа Кешишкендского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.
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