В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том как Запад формирует в Армении плацдарм против Ирана

Day.Az представляет публикацию:

Последние события вокруг миссии ЕС в Армении и в целом происходящее заставляют задуматься: то, что Запад формирует там форпост - очевидно. Но только ли против России? И если проанализировать все, то становится ясно, что та же самая миссия ЕС на границе - она мониторит вообще не Азербайджан, а в первую очередь Иран.

Достаточно на карту взглянуть. Где концентрируются наблюдатели? Верно. Кого они представляют? Страны НАТО.

Канада открыла недавно в Армении посольство, Франция собирается открывать консульство в Гафане - вполне очевидные АНТИИРАНСКИЕ шаги!

В Иране это видят: поэтому секретаря Совбеза Армении Григоряна вызывали "с визитом" в Тегеран в октябре.

Примерно об этом же говорил и президент Ирана Раиси, он осуждал вмешательство третьих стран в региональные дела с Пашиняном по телефону.

Армения продолжает торговать собой в качестве форпоста одновременно и против РФ, и против Ирана.

Москва уже отреагировала. А кого ждет Тегеран?