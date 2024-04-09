В МИД Ирана раскритиковали встречу Армения-США-ЕС

Иран считает, что Южный Кавказ не должен становиться ареной геополитической конкуренции.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель министерства иностранных дел страны Насер Канани, отвечая на вопрос, связанный с трехсторонней встречей Армения-США-ЕС.

Канани подчеркнул важность установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Укрепление экономического сотрудничества и расширение связей играет эффективную роль в установлении мира и стабильности, экономическом развитии в регионе Южного Кавказа, и в этой связи необходимо использовать потенциал региональных структур, в том числе консультативного механизма 3+3 для мирного решения споров", - сказал он.

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