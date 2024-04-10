МВД Азербайджана задержало более 80 лиц, находящихся в розыске
Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было раскрыто 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны 9 апреля, а также 18 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что в общей сложности задержано 87 человек, находившихся в розыске (в том числе 67 человек в качестве должников).
"Выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 7 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 39 человек", - говорится в информации ведомства.
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