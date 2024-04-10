Пашинян обвинил карабахских сепаратистов в попытке переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главарей карабахских сепаратистов в попытке переворота в его стране, передает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, есть данные, и даже доказательства, что группа сепаратистов Карабаха собиралась взять власть в Армении.

Стоит отметить, что до этого Пашинян обвинял в попытке госпереворота в Армении Россию.

Так, в интервью телеканалу France 24 он заявил, что Россия "напрямую призвала население Армении совершить государственный переворот" в Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!