https://news.day.az/politics/1651092.html Пашинян обвинил карабахских сепаратистов в попытке переворота в Армении
Пашинян обвинил карабахских сепаратистов в попытке переворота в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главарей карабахских сепаратистов в попытке переворота в его стране, передает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По его словам, есть данные, и даже доказательства, что группа сепаратистов Карабаха собиралась взять власть в Армении.
Стоит отметить, что до этого Пашинян обвинял в попытке госпереворота в Армении Россию.
Так, в интервью телеканалу France 24 он заявил, что Россия "напрямую призвала население Армении совершить государственный переворот" в Армении.
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