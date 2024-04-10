https://news.day.az/politics/1651181.html ВС Армении обстреляли пограничный наряд ГПС Азербайджана - ранен старший лейтенант
ВС Армении обстреляли пограничный наряд ГПС Азербайджана - ранен старший лейтенант
Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвративший нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу.
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