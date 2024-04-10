Воваевич выздоравливает?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян начал проявлять признаки выздоровления.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян начал демонстрировать признаки выздоровления от армянской болезни. Так, выступая сегодня в парламенте, Пашинян заявил, что реальная Армения и "историческая" Армения, которая существует в головах армян, несовместимы.

"Правительство и я лично пришли к убеждению, что историческая Армения и реальная Армения не только несовместимы, но и часто противоречат друг другу, даже создают угрозы друг для друга", - сказал он.

Звучит достаточно обнадеживающе. Что такое "историческая Армения"? Где она была? Какая и когда? Это совершенно неважно, потому что армяне превратили историю в инструмент оправдания своей агрессии и территориальных претензий к соседям по региону.

И Воваевич прав, когда говорит, что эта "историческая" Армения стала угрозой для Армении настоящей. За попытки построить или заявить об этой "исторической" Армении с 2020 года можно ощутимо получить по голове - что и доказано Вооруженными силами Азербайджана уже несколько раз.

Конечно, нужно понимать, что Пашинян сегодня говорит одно, а завтра может говорить диаметрально противоположные вещи, но сигналы он снова подает позитивные. Пациент, похоже, идет на поправку.

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