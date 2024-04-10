Возбуждено уголовное дело в связи с ранением азербайджанского военнослужащего

В военную прокуратуру Губадлинского района поступила информация о ранении офицера Государственной пограничной службы Азербайджана старшего лейтенанта Мамедова Ровшана Узеир оглы в результате обстрела с армянской стороны.

Как сообщили Day.Az в военной прокуратуре, на основании полученной информации совместно с сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры и управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры были проведены соответствующие следственные мероприятия.

По факту в военной прокуратуре Губадлинского района по статьям 29120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) и 29120.2.12 (попытка убийства человека из-за национальной, расовой, религиозной принадлежности) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, все меры будут приняты в соответствии с требованиями законодательства и общепринятыми нормами и принципами международного права.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!