В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как США готовят Армению к нападению на Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию:

Посол США в Армении Кристина Куин сделала заявление, которое трудно трактовать иначе как подтверждение того, что Запад готовит Армению к нападению на Азербайджан.

Армения и США обсуждают поставки армянской стороне бронированных машин "скорой помощи", сказала Куин. По ее словам, стороны обсуждают потребности Армении в военной сфере и уже договорились по нескольким вопросам. Посол выделила запрос Армении о поставках бронированных машин "скорой помощи", которые могут использоваться в зонах конфликтов.

"Мы уже договорились, что будем продвигаться в этом вопросе и сейчас работаем над способами его реализации, чтобы мы могли предоставить эту помощь", - заявила Куин.

По словам дипломата, США и Армения ведут "очень активные и содержательные обсуждения о безопасности и обороне". Она также заявила, что США назначат советника, который будет помогать Минобороны Армении.

Возникает вопрос: если в регионе - а Запад настаивает именно на этом - чуть ли не одна Армения хочет мира, то зачем ей бронированные машины скорой нужны? На практике выяснится, что эти машины и к минам устойчивы - а где минные поля? На территории Армении, или на освобожденных территориях Азербайджана?

Отдельная тема - советник, который будет от имени США "помогать Минобороны Армении". Тут комментарии в принципе излишни.

Достаточно сопоставить эти слова посла Кристины Куин с последним обострением на границе, с недавней встречей в Брюсселе и тем, что Франция накачивает Армению оружием - и картинка начинает складываться.

Похоже, что кому-то очень нужна новая война на Южном Кавказе, и Армения готова послушно исполнить этот заказ. Последствия не при этом ждут самые плачевные - но о будущем в Ереване обычно не думают.