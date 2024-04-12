Азербайджан больше не будет играть в «народную дипломатию»

Автор: Лейла Таривердиева

Было время. когда Азербайджану приходилось подключаться к бессмысленным играм в народную дипломатию. С самого начала было понятно, что инициативы внешних игроков не дадут никакого результата. Результат мог быть только в том случае, если бы Азербайджан признал итоги Первой карабахской войны и отказался от своих земель, либо если бы Армения вдруг одумалась и вывела свои войска с территорий соседа. Учитывая, что ни то, ни другое не произошло, "примирение двух народов" в условиях продолжающейся оккупации это была пустая трата грантов. Кто-то где-то отмывал деньги, а Азербайджан вынуждали заниматься ерундой. Отказаться он не мог, чтобы не навлечь на себя все громы небесные. Даже смешно вспоминать - от нас требовали миловаться с оккупантами, какие-то международные организации и НПО писали соответствующие программы и пытались строить планы за нас.

Сегодня все изменилось. Земли освобождены, конфликт разрешен, в нем поставлена точка. Никаких рычагов давления у сторонних игроков не осталось. Вот теперь самое время западным доброхотам начать строчить проекты по народной дипломатии для нашего региона. Но почему-то ничего об этом не слышно? Интересно, почему?

До конца 2024 года в Баку пройдет форум религиозных лидеров мира. Как сообщил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, будет рассмотрен вопрос о приглашении на встречу Католикоса армян Гарегина II. Вместе с тем, глава УМК высказал свое мнение, подчеркнув, что армянский католикос не достоин такого приглашения. Гарегин распространяет реваншистские идеи, выступает против территориальной целостности Азербайджана и оспаривает итоги Второй карабахской войны. Шейх опроверг клевету о якобы разрушении христианских храмов на освобожденных от оккупации территориях. И, надо сказать, католикос Гарегин играет в этой клеветнической кампании первую скрипку.

Приглашения Гарегину, вероятнее всего, не будет. Повторим - времена изменились. В 2010 году азербайджанской стороне пришлось приглашать его на аналогичное мероприятие в Баку, чтобы Всемирный религиозный форум не был сорван. А он мог быть сорван бойкотом со стороны различных стран и лидеров конфессий, покровительствующих стране-оккупанту. Гарегин был приглашен, но не потому, что в то время он помнил о христианских ценностях и вел себя как истинный христианин. Он и тогда возглавлял еретическое образование под названием Армянская апостольская церковь. ААЦ и ее постулаты всегда служили источником армянского терроризма, пещерного национализма и сепаратизма. Это хорошо известно, и в 2010 году это тоже было так. Но навязанный Азербайджану тренд на "народную дипломатию" сделал приглашение главы ААЦ неизбежным. И Гарегин приехал, сделал нам такое одолжение. Важный, с высоты "победителя" он заявил, что мечтает, мол, "о том дне, когда в регионе откроются границы и он сможет свободно посещать Баку, чтобы помолиться в местной армянской церкви".

Диалог УМК с ААЦ старательно поддерживала Российская православная церковь в лице патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Последний организовывал трехсторонние встречи, и одна из них прошла в Баку в ходе форума. Тогда же была подписана совместная декларация о мирном урегулировании конфликта. Все понимали бессмысленность этого документа, но это была, скажем так, дипломатическая необходимость. После апрельских боев 2016 года Гарегин демонстративно вышел из межрелигиозного диалога. Азербайджанской стороне не пришлось делать это самой. Католикос незаконно прибыл на оккупированные территории, вручил кресты незаконно выстроенной полковой часовне и впервые за годы конфликта собрал не в Эчмиадзине, а в Ханкенди Высший духовный совет ААЦ.

На этом "народная дипломатия" на уровне духовных лидеров конфликтующих сторон завершилась. Сегодня Азербайджан ликвидировал все механизмы и инструменты. которыми в игре против Баку в прежние времена могли пользоваться внешние игроки. Поэтому глава УМК спокойно и открытым текстом говорит о том, что католикосу Гарегину не место в Баку, пока он распространяет реваншистские идеи.

Кстати, слова Шейха жутко обидели Гарегина II, и он отказался от приглашения, которого еще даже не было. Комментируя журналистам слова главы УМК, в Эчмиадзине заявили, что ААЦ всегда стояла за "уважение реализованного справедливого права народа Карабаха на самоопределение на своей исторической родине". Призывы армянского высшего духовенства к войне и террору в Эчмиадзине не посчитали реваншизмом. Как обязательный пункт пропагандистской программы, были упомянуты "геноцид", "чудовищное варварство" и тому подобное. Как видим, мир меняется, но в армянском мышлении никаких изменений не происходит. Духовный лидер армян, учитывая еще и тот факт, что ААЦ является основным нацияобразующим фактором для армянского народа, должен был бы задуматься о будущем Армении и своей паствы. Вместо этого, Гарегин и его кодла делают все, чтобы у армянского народа не было будущего.

Одним словом, в Баку мы католикоса всех армян, по всей вероятности, не увидим. Глава террористической церкви, покровительствующей сепаратизму и нацизму, не почтит нас своим присутствием. Да, конечно, для нас это будет ужасная потеря, но мы ее как-нибудь переживем.