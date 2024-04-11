https://news.day.az/politics/1651318.html Джейхун Байрамов отправился в Беларусь
Джейхун Байрамов отправился в Беларусь
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита планируется участие и выступление Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске, а также проведение ряда двусторонних встреч.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре