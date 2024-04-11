Турция поддерживает позицию Азербайджана

Вооруженные силы Турции поддерживают правовую позицию братских, дружественных и союзных стран, особенно Северного Кипра и Азербайджана, способствуют глобальной и региональной безопасности, миру и стабильности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время своего визита в провинцию Шанлыурфа.

Напомнив, что Турция находится в самом центре региона, полного конфликтов и противоречий, Гюлер отметил важность готовности к любым рискам и угрозам. Он обратил внимание на вклад президента Реджепа Тайипа Эрдогана в разрешение кризисов и конфликтов.

По его словам, современная Турция под руководством президента Эрдогана продолжает предпринимать серьезные шаги в направлении мира.

"Мы пытались решить проблемы в Карабахе, Ливии, украинско-российской войне, на Ближнем Востоке и во многих других регионах, выступили с ценными инициативами в этом направлении и продолжаем это делать", - подчеркнул Я.Гюлер.

Отметив, что Турция будучи глобальным актором и активным участником архитектуры глобальной безопасности оказала максимальную поддержку миру и безопасности за международным столом переговоров, министр национальной обороны также обратил внимание на успешные антитеррористические операции, проводимые турецкой армией в последние годы.

Министр также упомянул, что по террористам ПКК нанесены серьезные удары. Жизнеспособность этой кровавой организации истощается.

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