В минобороны отчитались об организации досуга военнослужащих

В Азербайджанской армии регулярно проводятся мероприятия с целью эффективной организации культурного досуга военнослужащих, всестороннего содержательного отдыха и повышения морального духа личного состава.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны, в соответствии с планом действий на 2024 год, мобильная агитационная группа Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона посетила воинские части, где провела культурно-массовые мероприятия.

Концертная программа, представленная в исполнении творческого коллектива центра, была встречена с воодушевлением.

В рамках проекта "Письмо солдату" защитникам Родины были доставлены письма, написанные гражданами.

Военнослужащие с большим интересом прочитали адресованные им письма.

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