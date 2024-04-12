Азербайджан и Молдова обсудили расширение сотрудничества

Заместитель премьер-министра Молдовы Владимир Боля принял посла Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиева.

Как передает Day.Az, об этом посол Азербайджана написал в соцсети X.

Сообщается, что стороны подчеркнули приверженность активизации отношений в сфере сельского хозяйства и обсудили возможности расширения сотрудничества между странами.

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