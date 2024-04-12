Запад пытается подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске.

"США и их сателлиты пытаются подорвать договоренности о стабилизации ситуации на Южном Кавказе, не хотят реализации договоренностей, которые при содействии России были достигнуты между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

По словам Лаврова, Запад также пытается активнейшим образом внедряться в Центральную Азию.

"Они создают различные форматы, которые откровенно нацелены против Российской Федерации. В стратегическом плане линия Запада обречена на провал", - добавил он.

Стоит отметить, что в частности, участники заседания приняли совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав.

Главы и представители дипломатических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также приняли заявление об объявлении спортивной столицей СНГ в 2025 году города Гянджа и в 2026 году - города Алматы.

Кроме того, было принято заявление о базовых организациях СНГ по исследованиям проблем обеспечения военной безопасности, в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

Представители министерств иностранных дел одобрили для предоставления на рассмотрение глав государств Содружества решения об учреждении единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и о проекте Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники СНГ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!