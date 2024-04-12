Индия продала Армении кусок металлолома

В российском информационном ресурсе "Военный осведомитель" представлен аналитический обзор на индийскую артиллерийскую установку, которую приобрела Армения, передает Day.Az.

Разбирая характеристики новой индийской самоходной артиллерийской установки, автор публикации приходит к следующему выводу - либо индийские инженеры смогли обмануть законы физики, либо Ереван получит одноразовый кусок металлолома, который "Военный осведомитель" дипломатично назвал "аналоговнет".

Проблемы индийской САУ начинаются хотя бы с того, что они посадили 155-мм орудие на обычный полноприводный грузовик. Учитывая, какие нагрузки приходятся при стрельбе из такой артиллерии, автор публикации сомневается в том, что эта штука стрельнет больше одного раза.

"Даже китайцы не рискуют устанавливать на них что-то больше калибра 122 мм", - пишет "Военный осведомитель". Еще смешнее, что вживую эту САУ видели только один раз, почти год назад. Какая она на практике, первыми узнают в Ереване.

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