Армения поставила под угрозу более 500 видов живой природы в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что на основании многочисленных имеющихся доказательств широкомасштабного разрушения окружающей среды, совершенного Арменией в ходе 30-летней оккупации азербайджанских территорий, 18 января 2023 года Азербайджаном был начат первый арбитражный процесс.

"12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое официальное судебное заседание по иску Азербайджана в рамках межгосударственного арбитража в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

В 2020 году, после освобождения своих территорий, Азербайджан предоставил ужасающие доказательства разрушения Арменией окружающей среды.

Эти шаги Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания на наших территориях, привели к истощению природных ресурсов, а также уничтожению существующего биоразнообразия.

Из-за масштабного уничтожения лесов, постоянной вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды вследствие безответственной с экологической точки зрения и незаконной строительной и горнодобывающей деятельности Армении на лесных территориях, в том числе в заповедниках, охранявшихся до того, как эта страна стала незаконно оккупировать азербайджанские территории с 1991 года, поставлены под угрозу более 500 видов живой природы в Азербайджане.

До сих пор Армения продолжает наносить ущерб биоразнообразию и живой природе наших территорий, загрязняя трансграничные реки, протекающие через ее территорию по территории Азербайджана.

Правовая деятельность Азербайджана в отношении Армении включает в себя конкретные претензии в таких областях, как юридические обязательства по сохранению популяций всех видов дикой флоры и фауны, обеспечение защиты, восстановления и улучшения среды обитания дикой флоры и фауны, а также принятие мер по защите перечисленных в Конвенции, в том числе мигрирующих видов.

В рамках арбитража Азербайджан попросил трибунал положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции со стороны Армении и потребовать полной выплаты компенсации за разрушение окружающей среды.

Это не только создаст прецедент как важный шаг в судебных разбирательствах по окружающей среде, но и обеспечит реальную эффективность международно-правовых обязательств, налагаемых на государства в отношении биоразнообразия. Это также, в свою очередь, серьезное усилие по обеспечению справедливости", говорится в заявлении.

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