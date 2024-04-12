Джейхун Байрамов выступил на заседании СМИД СНГ

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Беларусь принял участие и выступил на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

В ходе выступления были подчеркнуты роль и значение СНГ как платформы для конструктивного обмена мнениями и обсуждений двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено активное сотрудничество с государствами-членами СНГ по направлениям экономики, инвестиций, торговли, транспорта и коммуникаций. В частности, было отмечено, что положительная динамика в торговле между Азербайджаном и государствами-членами СНГ в 2023 году является показателем расширения экономических связей между нашими странами.

Было подчеркнуто, что Азербайджан играет роль надежного партнера в транзитно-транспортно-логистической сфере между государствами-членами СНГ и международными рынками по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг. С целью дальнейшего совершенствования этих возможностей нашей страной была проведена активная деятельность по модернизации железных дорог, расширению потенциала Алятского международного морского торгового порта, развитию Алятской свободной экономической зоны.

Отмечена неоспоримая роль сотрудничества и обменов в гуманитарной сфере в укреплении взаимного доверия и взаимопонимания между государствами-членами СНГ, добрососедских отношений. Подчеркнуто, что СНГ является успешным форматом для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, туризма, спорта и молодежи.

Министр сообщил, что второй по величине город Азербайджана, Гянджа, примет игры СНГ в 2025 году, рассказал об активной подготовительной работе, проводимой с этой целью. В то же время было отмечено, что с целью получения статуса культурной столицы СНГ в 2025 году, была выдвинута кандидатура азербайджанского города Лачин.

Азербайджан поддержал соответствующий план мероприятий на 2025 год в связи с 80-й годовщиной Победы над фашизмом во время Второй мировой войны, было рассказано о значительном вкладе нашей страны в ее достижение.

Также было сообщено о подготовительных работах в рамках проведения в текущем году в стране 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), выражена уверенность в том, что проведение COP29 в Азербайджане также будет способствовать усилению целенаправленных усилий по переходу на "зеленую" энергию в рамках СНГ и развитию сотрудничества в этой области.

Еще раз была отмечена роль СНГ как механизма сотрудничества между государствами-членами и выражена надежда на продуктивность работы заседания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!