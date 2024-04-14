Фактор региональной стабильности и мира: историческая заслуга Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан глубоко обеспокоен растущей напряженностью в отношениях между Ираном и Израилем. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х. "Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении ведомства.

Это честная, трезвая и достойная уважения позиция официального Баку. Ведь, вчера весь мир с тревогой наблюдал за тем, как происходил очередной раунд противостояния между Ираном и Израилем. Он вновь показал, насколько хрупок мир, насколько обесценилась человеческая жизнь, насколько легко и просто можно погрузить целые регионы в состояние управляемого хаоса, нестабильности.

Уже подтвердилась информация о гибели минувшей ночью 7-летнего ребенка в результате ракетных и иных ударов Ирана по Израилю. А ведь жертв могло быть гораздо больше. Тем временем, есть информация о том, что Израиль может нанести ответные удары по Ирану. Называются и возможные сроки нанесения этих ударов. Все это может привести к крайне нежелательным, трагическим, ужасающим последствиям, когда удар будет следовать за ударом, когда кровь и слезы будут литься рекой.

Это то, против чего всегда и твердо выступал Азербайджан. Наша страна имеет давние, тесные, взаимоуважительные отношения с Израилем. При этом, непосредственным соседом Азербайджана является Иран, где проживает несколько десятков миллионов этнических азербайджанцев. Да, отношения между Баку и Тегераном были не всегда безоблачными. Но, Азербайджан всегда был настроен на устранение всех проблем в этих отношениях. И Азербайджан всегда четко провозглашал, что никогда не позволит использовать свою территорию для атак на Иран.

Это и есть демонстрация политической воли, независимости, мудрости. Азербайджан прекрасно знает, сколь высокой является цена мира, спокойствия, процветания. Территории нашей страны более четверти века находились под армянской оккупацией, что делало регион Южного Кавказа зоной нестабильности, пользоваться которой, в своих интересах, пытались многие мировые и региональные державы. И только благодаря блестяще выстроенной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, победив в 44-дневной войне, а позже проведя блестящую однодневную контртеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, лишил ряд крупных держав возможности реализовывать свои планы по использованию, как они утверждали, "замороженного" конфликта как средства давления на Баку. После чего, Президент Азербайджана Ильхам Алиев провозгласил стремление нашей страны к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, четко указывал на то, что подписание мирного договора с Арменией должно базироваться на основе выдвинутых нашей страной пяти основных принципов, первым из которых является установление устойчивого мира на Южном Кавказе и превращением его в регион устойчивого развития.

Иными словами, именно Азербайджан выступает в качестве стабилизирующего фактора в регионе. Именно наша страна является барьером для государств, не оставляющих надежд погрузить Южный Кавказ в хаос, беды, проблемы. Все это видно и на фоне того, как финансово и с военной точки зрения накачивается соседняя Армения, где все громче слышны голоса так называемых "реваншистов".

Совершенно очевидно, что Армения используется внешними силами, как инструмент внешних сил, жаждущих реализации своих коварных планов. Обратите внимание на то, что эти же силы погрузили мир в состояние, назовем вещи своими именами, уже идущей Третьей мировой войны. Да, более двух лет идет российско-украинская война, имеет место фактически идущая уже ирано-израильская война. В этих условиях сохранение Азербайджана, как островка стабильности, развития и процветания является очень важной задачей.

Реализовать эту задачу под силу только настоящему гроссмейстеру большой политики, каковым является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сумел привести нашу страну к грандиозным победам, он сумеет и обезопасить наше государство от очевидных вызовов и угроз в период большой мировой геополитической турбулентности. Это то, за что будущие поколения граждан нашей страны, которую ждет великое будущее, обязательно скажут спасибо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.