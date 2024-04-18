Парламент Австрии тешит свое эго антиазербайджанской резолюцией

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, европейским политикам очень по душе роль белого рыцаря, защищающего "притесненных" армян. По другому невозможно объяснить постоянные попытки западных политиков вмешаться или каким-то образом высказать свое мнение об отношениях между Азербайджаном и Арменией. В этот раз на себя эту роль взяли члены австрийского парламента, которые приняли антиазербайджанскую резолюцию в поддержку вернувшихся из Карабаха в Армению армян.

Совсем не ясно почему парламент Австрии занимается этим вопросом. Все дело в том, что основной функцией парламента в любой стране является законотворчество, которое имеет силу только на территории этого государства. Да и депутаты избираются гражданами страны, что означает то, что они обязаны представлять интересы своего электората. В том числе и потому, что заработная плата депутатов выплачивается из налогов, которые направляют в госбюджет граждане.

Учитывая вышеизложенное, очень сложно понять практические причины, исходя из которых антиазербайджанская резолюция австрийского парламента служит интересам подданных Австрии. Как и тяжело понять причины, по которым законодательный орган, фактически занимается работой внешнеполитического ведомства страны. Что является еще одним подтверждением того, что парламент этой страны не занимается своим делом.

Но если австрийские законотворцы желают заняться международными вопросами, то почему нельзя это делать объективно и беспристрастно? Что мешает им? Ведь информацию о первой войне в Карабахе найти очень легко, как и информацию о миллионе азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев. А если поискать еще лучше, то можно узнать что произошло, к примеру, в Ходжалы. И понять, что эти земли находились под армянской оккупацией долгие десятилетия, что признавал весь мир.

Но сегодня парламент Австрии решил поставить себя на высокую моральную позицию и осудить одну сторону, а другой посочувствовать. Правда, как мы было указано раньше, при этом не была соблюдена беспристрастность, что делает резолюцию абсолютно бесполезной.

Конечно, было бы намного лучше, если бы австрийский парламент попытался как-либо посодействовать вопросу достижения мира на Южном Кавказе. Никто не ожидает, что они смогли бы помочь сторонам достичь прорыва, но даже маленький прогресс был бы позитивным изменением. А вместо этого австрийские депутаты занимаются подрывной деятельностью.

К сожалению, такое поведение австрийского парламента показывает, что австрийские депутаты не слишком то и заинтересованы в достижении мира на Южном Кавказе. Если так, то это их дело. Только не надо усложнять все тем, что австрийским депутатам захотелось улучшить свою карму.