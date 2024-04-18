Сахиба Гафарова раскритиковала грубое нарушение Францией прав других народов

Грубое нарушение Францией прав других народов неприемлемо.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии, председателем Агентства сельского хозяйства Нейсселин Омайрой.

Она отметила, что глава азербайджанского государства назвал неоколониализм позорным наследием прошлого. Одной из стран, продолжающих это наследие, является Франция.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что вместо того, чтобы извиниться за незаконную деятельность в прошлом в своих колониях, за совершенные преступления, Франция продолжает свою колониальную политику в новой форме и новыми методами, не уважает стремления народов на своих заморских территориях к свободе, всеми средствами пытается подавить их права.

По словам Сахибы Гафаровой, в основе политики неоколониализма лежат расизм, ксенофобия.

Говоря об итогах референдума, проведенного в Новой Каледонии без участия более половины населения, председатель Милли Меджлиса заявила, что грубое нарушение Францией прав других народов неприемлемо.

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