После смерти Андропова очень многие надеялись, что пост Генсека займет Гейдар Алиев

Встреча президентов Азербайджана и России - это был деловой и, в то же время, доверительный разговор давних партнеров, представляющих интересы стран-союзниц. Наши отношения имеют долгую историю, были разные страницы в ней. Но очень многие в России испытывают чувство удовлетворения и радости от того, что в эти очень непростые для нашего народа дни с нами рядом верное плечо Азербайджана и его народа-победителя. Эту дружбу, эти союзнические отношения, от которых сейчас зависит стабильность не только на Южном Кавказе, но и в других регионах мира, надо крепить и развивать. В том числе, и на примерах из недавнего прошлого.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали - ФОТО - ВИДЕО

Состоялась совместная встреча Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали - ФОТО - ВИДЕО

Визит Президента Ильхама Алиева был связан и с 50-летием Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Это символично, ведь Общенациональный лидер азербайджанского народа, выдающийся советский партийный и государственный деятель Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в реализацию этого проекта. Напомню, что Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог мира, ее протяженность больше четырех тысяч километров. Основная часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает 11 полноводных рек и проходит через семь крупных горных хребтов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для нескольких поколений СССР строительство БАМа - это не просто слова, это часть нашей жизни. Я помню, как уезжали комсомольские отряды строить БАМ. Кстати, первыми поехали представители Азербайджана. В 1974 году я еще училась в школе, но уже через десять лет в составе творческой бригады, по поручению ЦК ВЛКСМ, я проехала по этой трассе и смогла оценить не только ее масштаб, но и самоотверженность и радушие тех, кто ее строил. Потому полностью согласна с Президентом Владимиром Путиным, который сказал в рамках упомянутой встречи: "Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, сейчас это можно подтвердить, - символ мечты и романтических устремлений, целого поколения".

Я думаю, что нынешней молодежи очень не хватает подобных проектов, цель которых не набивание карманов (хотя, зарплаты и снабжение на БАМе тогда были очень хорошими), а развитие потенциала собственной страны. Как отметил Владимир Путин в ходе встречи: "Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся".

Отмечу также, что Гейдар Алиев был широко известен и популярен в СССР, пользовался авторитетом у народа. Я хорошо помню, как после ухода из жизни Генерального секретаря Юрия Андропова очень многие надеялись (и в моей семье тоже), что этот пост займет Гейдар Алиев. Когда преемником Андропова стал Константин Черненко, многие были настолько разочарованы, что даже собирали подписи и направляли письма в ЦК с требованием пересмотреть решение. Было и такое. А потому нам очень приятны слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые он сказал в ходе встречи с Владимиром Путиным: "В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности... Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи"

Очень хорошо, что на уровне руководства России вспомнили о вкладе Гейдара Алиева в этот эпохальный проект. БАМ сейчас очень нужен.  Подчеркну, что стройка продолжается. До конца года планируют уложить 1300 километров рельсов, реконструировать 26 станций.

Роль Гейдара Алиева в создании БАМа - особый вклад в "стройку века"

Роль Гейдара Алиева в создании БАМа - особый вклад в "стройку века"

Конечно, обсуждали не только эту славную страницу нашей общей истории, но и наши совместные ближайшие и стратегические планы. Конечно же, проговаривались и ключевые вопросы обеспечения безопасности в регионе. Президент Азербайджана отметил, что "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии". А от взаимодействия между Москвой и Баку "зависит очень многое".

Тема логистических коридоров, крайне важная для России и Азербайджана, также была основополагающей для встречи наших президентов. Поэтому и обращение к теме БАМа имело и сугубо практическое значение. Еще один проект, над которым вместе работают сейчас Россия и Азербайджан, - коридор Север-Юг, который сможет соединить Северный морской путь с Индийским океаном. "Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Союза, транспортный коридор Север-Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации. Речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического социального развития стран Евразии и Глобального юга", - заявил в ходе встречи Президент России. Президент Ильхам Алиев говорил о "необходимости строительства новых участков этой дороги, с тем, что мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от севера до Индийского океана".

Известно, что была и закрытая часть переговоров. Некоторые российские эксперты (например, Андрей Арешев) не исключают, что в ходе ее  президенты могли обсудить еще один значимый транспортный проект, а именно "Зангезурский коридор", который должен пройти через территорию Сюникской области Армении и далее в Турцию. В целом, любые вопросы логистической, экономической, инвестиционной кооперации наших стран, сотрудничества в сфере безопасности крайне важны. Тем более, в условиях антироссийских санкций и беспрецедентного давления, которое пытаются оказывать на Азербайджан страны т.н. коллективного Запада.

Иллюстрацией двустороннего взаимопонимания я бы назвала досрочный вывод российских миротворцев из Азербайджана. Многие говорили, что такого никогда не произойдет. Однако, эти многие не ожидали и такого резкого, но вполне объяснимого сближения России и Азербайджана. В том числе, и на площадке обеспечения региональной безопасности. Сейчас горячая точка в регионе уже не Карабах. Он под надежным контролем Азербайджана. Карабах, как любит выражаться Президент Путин, "вернулся в родную гавань". А вот настоящей занозой для мира в регионе стала Армения, со всеми ее реваншистскими потугами, внутриполитической турбулентностью и интригами Ереванаа с коллективным Западом.

Почему уходят миротворцы? - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Почему уходят миротворцы? - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Именно от Еревана сейчас исходит угроза миру. И не только на Южном Кавказе. Конечно, сама по себе Армения - это игрок никакой, но ее нынешние власти строят свои игры на международной площадке на предательстве и ударах ножом в спину бывшим союзникам. И пытаются на этом предательстве сохранить власть. Но теперь тактика Пашиняна всем понятна. Он стал объектом ненависти и для очень большого количества армян в России. И вовсе не из-за "сдачи" Карабаха. А потому что стал могильщиком Армении и заслужил обидное прозвище "армянский Горбачев". Как символ продажи интересов страны.

Да, выход миротворцев происходит спокойно, досрочно, согласно договоренностям. Поскольку, и Баку, и Москва привыкли их соблюдать. А переиграли мы вместе, прежде всего, тех, чьей марионеткой является Ереван. Русские, как и азербайджанцы, привыкли уважать серьезных противников, но презирают шакалов и предателей. Таков национальный менталитет.

Напомню, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод российских миротворческих сил из Карабаха соответствует нынешней реальности в регионе. Для миротворцев больше нет функций, поскольку Азербайджан полностью взял под контроль все свои территории, а Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Хорошо бы, чтобы Пашинян сдержал свои обещания на сей раз. И подписал, наконец-то, мирный договор.

Спокойный и досрочный вывод миротворцев многим в Армении не нравится. СМИ пишут, что партия Кочаряна и Саргсяна обратилась к Москве и даже к США и Европе с призывом остановить вывод миротворцев. Этим деятелям "карабахского клана" давно пора вылезти из коротких штанишек, как говорят на их любимом Западе, и самим принимать решения. А не хныкать в жилетку сильным мира сего. Поскольку, вместо того, чтобы заниматься развитием Армении, Кочаряны, Саргсяны и иже с ними все эти годы занимались развитием личного бюджета, превратили свою страну из процветающей советской республики в квазигосударство. В мировую попрошайку.

Пока российские миротворцы направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию. И думаю, не только для этого. А для того, чтобы "взбесившаяся деревня", как у нас называют армянских реваншистов, были под присмотром. А то мало ли что... Еще месяц назад я смотрела телепередачу из Еревана о том, как целые десанты дашнаков носились по городам и селам Армении и наведывались в том числе, в азербайджанские села, подлежащие возврату. Они подстрекали население к акциям протеста против возврата сел, вели оголтелую антиазербайджанскую пропаганду. Последний пример - события в селах, о возврате которых Азербайджану договорился с Баку Пашинян.

Ну, и лишний раз "лизнуть" нового господина в лице того же Макрона (а может, и не в лице, и не только его) - показать свое отрицательное отношение к России. Это тоже присутствует в действиях реваншистских кругов Еревана. Ну что ж, не в первой подобным Кочаряну и Саргсяну кусать руку дающего. Только вряд ли сейчас кто-то в России снова наступит на те же грабли. Выбор сделан - и это окончательный.

Лейла Таривердиева