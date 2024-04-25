После смерти Андропова очень многие надеялись, что пост Генсека займет Гейдар Алиев

Встреча президентов Азербайджана и России - это был деловой и, в то же время, доверительный разговор давних партнеров, представляющих интересы стран-союзниц. Наши отношения имеют долгую историю, были разные страницы в ней. Но очень многие в России испытывают чувство удовлетворения и радости от того, что в эти очень непростые для нашего народа дни с нами рядом верное плечо Азербайджана и его народа-победителя. Эту дружбу, эти союзнические отношения, от которых сейчас зависит стабильность не только на Южном Кавказе, но и в других регионах мира, надо крепить и развивать. В том числе, и на примерах из недавнего прошлого.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Визит Президента Ильхама Алиева был связан и с 50-летием Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Это символично, ведь Общенациональный лидер азербайджанского народа, выдающийся советский партийный и государственный деятель Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в реализацию этого проекта. Напомню, что Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог мира, ее протяженность больше четырех тысяч километров. Основная часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает 11 полноводных рек и проходит через семь крупных горных хребтов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для нескольких поколений СССР строительство БАМа - это не просто слова, это часть нашей жизни. Я помню, как уезжали комсомольские отряды строить БАМ. Кстати, первыми поехали представители Азербайджана. В 1974 году я еще училась в школе, но уже через десять лет в составе творческой бригады, по поручению ЦК ВЛКСМ, я проехала по этой трассе и смогла оценить не только ее масштаб, но и самоотверженность и радушие тех, кто ее строил. Потому полностью согласна с Президентом Владимиром Путиным, который сказал в рамках упомянутой встречи: "Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовывал этот проект, тогда говорили, сейчас это можно подтвердить, - символ мечты и романтических устремлений, целого поколения".

Я думаю, что нынешней молодежи очень не хватает подобных проектов, цель которых не набивание карманов (хотя, зарплаты и снабжение на БАМе тогда были очень хорошими), а развитие потенциала собственной страны. Как отметил Владимир Путин в ходе встречи: "Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся".

Отмечу также, что Гейдар Алиев был широко известен и популярен в СССР, пользовался авторитетом у народа. Я хорошо помню, как после ухода из жизни Генерального секретаря Юрия Андропова очень многие надеялись (и в моей семье тоже), что этот пост займет Гейдар Алиев. Когда преемником Андропова стал Константин Черненко, многие были настолько разочарованы, что даже собирали подписи и направляли письма в ЦК с требованием пересмотреть решение. Было и такое. А потому нам очень приятны слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые он сказал в ходе встречи с Владимиром Путиным: "В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности... Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи"

Очень хорошо, что на уровне руководства России вспомнили о вкладе Гейдара Алиева в этот эпохальный проект. БАМ сейчас очень нужен. Подчеркну, что стройка продолжается. До конца года планируют уложить 1300 километров рельсов, реконструировать 26 станций.

Конечно, обсуждали не только эту славную страницу нашей общей истории, но и наши совместные ближайшие и стратегические планы. Конечно же, проговаривались и ключевые вопросы обеспечения безопасности в регионе. Президент Азербайджана отметил, что "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии". А от взаимодействия между Москвой и Баку "зависит очень многое".

Тема логистических коридоров, крайне важная для России и Азербайджана, также была основополагающей для встречи наших президентов. Поэтому и обращение к теме БАМа имело и сугубо практическое значение. Еще один проект, над которым вместе работают сейчас Россия и Азербайджан, - коридор Север-Юг, который сможет соединить Северный морской путь с Индийским океаном. "Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Союза, транспортный коридор Север-Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации. Речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического социального развития стран Евразии и Глобального юга", - заявил в ходе встречи Президент России. Президент Ильхам Алиев говорил о "необходимости строительства новых участков этой дороги, с тем, что мы могли увеличить грузоперевозки по ней и тем самым обеспечить уникальный транспортный путь от севера до Индийского океана".

Известно, что была и закрытая часть переговоров. Некоторые российские эксперты (например, Андрей Арешев) не исключают, что в ходе ее президенты могли обсудить еще один значимый транспортный проект, а именно "Зангезурский коридор", который должен пройти через территорию Сюникской области Армении и далее в Турцию. В целом, любые вопросы логистической, экономической, инвестиционной кооперации наших стран, сотрудничества в сфере безопасности крайне важны. Тем более, в условиях антироссийских санкций и беспрецедентного давления, которое пытаются оказывать на Азербайджан страны т.н. коллективного Запада.

Иллюстрацией двустороннего взаимопонимания я бы назвала досрочный вывод российских миротворцев из Азербайджана. Многие говорили, что такого никогда не произойдет. Однако, эти многие не ожидали и такого резкого, но вполне объяснимого сближения России и Азербайджана. В том числе, и на площадке обеспечения региональной безопасности. Сейчас горячая точка в регионе уже не Карабах. Он под надежным контролем Азербайджана. Карабах, как любит выражаться Президент Путин, "вернулся в родную гавань". А вот настоящей занозой для мира в регионе стала Армения, со всеми ее реваншистскими потугами, внутриполитической турбулентностью и интригами Ереванаа с коллективным Западом.

Именно от Еревана сейчас исходит угроза миру. И не только на Южном Кавказе. Конечно, сама по себе Армения - это игрок никакой, но ее нынешние власти строят свои игры на международной площадке на предательстве и ударах ножом в спину бывшим союзникам. И пытаются на этом предательстве сохранить власть. Но теперь тактика Пашиняна всем понятна. Он стал объектом ненависти и для очень большого количества армян в России. И вовсе не из-за "сдачи" Карабаха. А потому что стал могильщиком Армении и заслужил обидное прозвище "армянский Горбачев". Как символ продажи интересов страны.

Да, выход миротворцев происходит спокойно, досрочно, согласно договоренностям. Поскольку, и Баку, и Москва привыкли их соблюдать. А переиграли мы вместе, прежде всего, тех, чьей марионеткой является Ереван. Русские, как и азербайджанцы, привыкли уважать серьезных противников, но презирают шакалов и предателей. Таков национальный менталитет.

Напомню, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вывод российских миротворческих сил из Карабаха соответствует нынешней реальности в регионе. Для миротворцев больше нет функций, поскольку Азербайджан полностью взял под контроль все свои территории, а Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Хорошо бы, чтобы Пашинян сдержал свои обещания на сей раз. И подписал, наконец-то, мирный договор.

Спокойный и досрочный вывод миротворцев многим в Армении не нравится. СМИ пишут, что партия Кочаряна и Саргсяна обратилась к Москве и даже к США и Европе с призывом остановить вывод миротворцев. Этим деятелям "карабахского клана" давно пора вылезти из коротких штанишек, как говорят на их любимом Западе, и самим принимать решения. А не хныкать в жилетку сильным мира сего. Поскольку, вместо того, чтобы заниматься развитием Армении, Кочаряны, Саргсяны и иже с ними все эти годы занимались развитием личного бюджета, превратили свою страну из процветающей советской республики в квазигосударство. В мировую попрошайку.

Пока российские миротворцы направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию. И думаю, не только для этого. А для того, чтобы "взбесившаяся деревня", как у нас называют армянских реваншистов, были под присмотром. А то мало ли что... Еще месяц назад я смотрела телепередачу из Еревана о том, как целые десанты дашнаков носились по городам и селам Армении и наведывались в том числе, в азербайджанские села, подлежащие возврату. Они подстрекали население к акциям протеста против возврата сел, вели оголтелую антиазербайджанскую пропаганду. Последний пример - события в селах, о возврате которых Азербайджану договорился с Баку Пашинян.

Ну, и лишний раз "лизнуть" нового господина в лице того же Макрона (а может, и не в лице, и не только его) - показать свое отрицательное отношение к России. Это тоже присутствует в действиях реваншистских кругов Еревана. Ну что ж, не в первой подобным Кочаряну и Саргсяну кусать руку дающего. Только вряд ли сейчас кто-то в России снова наступит на те же грабли. Выбор сделан - и это окончательный.

Лейла Таривердиева