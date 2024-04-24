Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджан

24 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.