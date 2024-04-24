https://news.day.az/politics/1654733.html Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджан
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджан
24 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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