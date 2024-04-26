Проблема, мне кажется, в одном - идеологии.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал азербайджанский кинорежиссер Аяз Салаев во время эфира очередного выпуска аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.

Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:

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