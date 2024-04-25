https://news.day.az/politics/1654956.html МИД Эстонии приветствует начало процесса делимитации границы
МИД Эстонии приветствует начало процесса делимитации границы
Министерство иностранных дел Эстонии приветствует начало процесса делимитации границы, передает в среду Day.Az.
"Мы приветствуем знаменательные развития в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы и установку первого пограничного знака на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. С нетерпением ждем продолжения процесса", - говорится в публикации МИД Эстонии в Twitter.
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