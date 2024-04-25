МИД Эстонии приветствует начало процесса делимитации границы

Министерство иностранных дел Эстонии приветствует начало процесса делимитации границы, передает в среду Day.Az.

"Мы приветствуем знаменательные развития в процессе делимитации армяно-азербайджанской границы и установку первого пограничного знака на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. С нетерпением ждем продолжения процесса", - говорится в публикации МИД Эстонии в Twitter.