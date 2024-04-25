https://news.day.az/politics/1654993.html В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В городе Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.
Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.
Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 24 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 5 единиц автоматического оружия различных марок, 17 обойм для патронов, 450 патронов различного калибра, 5 штык-ножей и другие боеприпасы.
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