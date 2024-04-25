После победы в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев становится все более важным игроком в регионе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной во влиятельном французском издании Le Monde.

Журналисты издания отмечают, что Президент Азербайджана получает большее влияние в дипломатическом и экономическом плане.

В статье подчеркивается, что Армения, страдающая от своей слабой позиции и постоянно находящаяся под военным давлением, "хорошо себя ведет" на переговорах по делимитации границы и уже согласилась вернуть Азербайджану четыре села, оккупированных в начале 90-х годов прошлого века.

Таким образом, несмотря на то, что правящие круги Франции, включая президента Эммануэля Макрона, проводят иррациональную и враждебную политику в отношении Азербайджана, французская пресса демонстрирует склонность к более непредвзятому анализу ситуации и подчеркивает усиление влияния Баку в регионе.

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