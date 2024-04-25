Сахиль Бабаев о развитии отношений между Азербайджаном и Венгрией

Подписание в прошлом году Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией, а также ряда других документов о сотрудничестве послужило развитию отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайдана Сахиль Бабаев во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

С.Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и Венгрии отношения между двумя странами поднялись до уровня стратегического партнерства.

"Отмечены темпы роста товарооборота между нашими странами и то, что в январе-феврале 2024 года товарооборот с Венгрией увеличился на 40,49 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Было подчеркнуто значение бизнес-форумов, деловых встреч и других мероприятий, проведенных в Баку и Будапеште за прошедший период, в развитии отношений", - сказал он.

Отметим, что в Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

На встрече прошедшей один на один между сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателем от Венгрии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей между двумя странами и вопросах повестки дня заседания.

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