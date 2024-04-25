Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Кыргызстаном

24 aпреля был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, документ подписали председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнара Батырова.

Была выражена уверенность в том, что Меморандум о взаимопонимании, входящий в число документов, подписанных в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику, внесет большой вклад в развитие отношений между двумя государственными структурами на самом высоком уровне, дальнейшее укрепление связей между нашими народами и государствами, развитие сотрудничества по восходящей.

Отметим, что 22 ноября 2023 года делегация Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой приняла участие в 5-м заседании руководителей структур, ответственных за вопросы диаспоры, стран-членов Организации тюркских государств. В ходе двусторонней встречи руководителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, принимавшей заседание, и Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой было признано возможным подписание в 2024 году меморандума о взаимопонимании с целью организации взаимодействия и сотрудничества в области культуры и диаспорского строительства.

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