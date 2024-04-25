Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности

Решением Верховного Меджлиса Нахчывана премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов освобожден от занимаемой должности, сообщает в четверг Day.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!