https://news.day.az/politics/1655063.html Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности
Премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности
Решением Верховного Меджлиса Нахчывана премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов освобожден от занимаемой должности, сообщает в четверг Day.Az.
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