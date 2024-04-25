https://news.day.az/politics/1655068.html Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики
Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики
Решением Верховного Меджлиса новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов, сообщает в среду Day.Az.
Отметим, что в марте 2023 года Джейхун Джалилов был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.
Ранее он занимал должность заместителя председателя правления Агентства "DOST" в Баку.
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