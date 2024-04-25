Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

Решением Верховного Меджлиса новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов, сообщает в среду Day.Az.

Отметим, что в марте 2023 года Джейхун Джалилов был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее он занимал должность заместителя председателя правления Агентства "DOST" в Баку.