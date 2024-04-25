Новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

Как сообщалось ранее, решением Верховного Меджлиса Нахчывана Джейхун Джалилов назначен новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.

Day.Az представляет биографию нового премьер-министра Нахчыванской АР.

Джалилов Джейхун Рамиз оглу родился в 1987 году в городе Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики.

В 2009 году он окончил бакалавриат по специальности "международные экономические отношения" Азербайджанского государственного экономического университета, в 2012 году - магистратуру по той же специальности Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2013 году - магистратуру по специальности "финансы" Эссексского университета Королевства Великобритания. В настоящее время он продолжает обучение на уровне стратегического управления в Институте привилегированных управленческих бухгалтеров (CIMA).

В 2011-2013 годах Джалилов работал на различных должностях в отделе сотрудничества с международными организациями министерства экономического развития Азербайджанской Республики (ныне министерство экономики), в 2013-2021 годах - в финансовом департаменте компании "BP Caspian".

1 марта 2021 года он был назначен на должность советника председателя правления Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения, а 13 августа 2021 года - на должность заместителя председателя правления.

В марте 2023 года Джейхун Джалилов был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР.

Женат, двое детей.

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