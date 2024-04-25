https://news.day.az/politics/1655118.html Председатели комитетов парламентов стран тюркского мира посетят Карабах
Председатели комитетов парламентов стран тюркского мира посетят Карабах
Участники первого заседания председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств, находящихся с визитом в Баку, завтра совершат визит в Карабах и осмотрят разрушения, которые армяне совершили на этих территориях в период оккупации, сообщает в четверг Day.Az.
Отметим, что сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана впервые проходит первое заседание председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.
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