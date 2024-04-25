Турция приветствует возвращение Азербайджану 4 сел Газаха дипломатическим путем

Приветствуем возвращение дипломатическим путем Азербайджану четырех сел Газаха, долгое время находившихся под армянской оккупацией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай на проходящем в Баку заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

Он упомянул также о важности открытия Зангезурского коридора в короткие сроки.

"Открытие этого коридора создаст условия для дальнейшего укрепления и развития тюркского мира. Его открытие также чрезвычайно важно и для Армении. Тем самым, может быть обеспечено достижение мира в регионе", - добавил он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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