https://news.day.az/politics/1655194.html Завершился государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан - ФОТО
25 апреля завершился государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Садыра Жапарова провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Эмин Гусейнов и другие официальные лица.
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