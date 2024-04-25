Завершился государственный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан

25 апреля завершился государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Садыра Жапарова провожали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Эмин Гусейнов и другие официальные лица.