Азербайджан отреагировал на провокацию мэра французского муниципалитета

Мэрия французского муниципалитета Бур-Ле-Валанса, находящегося в двух километрах от города Валанс, получила письмо от азербайджанской стороны с просьбой снять флаг несуществующего ныне сепаратисткого режима, который развевается на въезде в муниципалитет.

Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена французскими СМИ.

В сообщении отмечается, что глава муниципалитета Марлен Мурье поддерживает стремление к независимости самораспустившегося сепаратисткого режима, что вызывает недовольство Азербайджана.

Французские журналисты отмечают, что аналогичная ситуация возникла и в 2016 году. Тогда муниципалитет также отклонил запрос и оставил флаг никем не признанного режима на том же месте.

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