Президент Ильхам Алиев пригласил Шарля Мишеля на COP29

Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель приглашен на климатическую конференцию ООН - COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в Бельгии и глава представительства Азербайджана при ЕС Вагиф Садыгов.

"Выражаю благодарность старшему советнику по внешней политикепрезидента Совета Европейского союза Магдалене Гроно за сегодняшнее всестороннее обсуждение многих вопросов повестки дня ЕС-Азербайджан. Я имел честь передать главе ЕС Шарлю Мишелю письмо-приглашение от Президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие на COP29, который пройдет в ноябре в Баку", - говорится в публикации.

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