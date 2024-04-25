В комитете ООН прошли слушания по очередному докладу омбудсмена Азербайджана

8 января 2020 года Азербайджанской Республикой в Комитет ООН против пыток был представлен 5-й периодический доклад о проделанной работе по реализации "Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания". В связи с этим в комитет был представлен дополнительный отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за соответствующий период.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, с целью обсуждения данного отчета, по официальному приглашению комитета ООН против пыток, адресованному уполномоченному по правам человека, заместитель руководителя Аппарата омбудсмена и руководитель Национальной превентивной группы Рашид Румзаде, начальник отдела по сотрудничеству с международными организациями и институтами гражданского общества Заур Велимамедли 22 апреля 2024 года приняли участие в специальном заседании с членами комитета в Женеве.

В ходе обсуждений членам комитета была предоставлена обширная информация о деятельности уполномоченного по правам человека в рамках мандата Национального превентивного механизма, о проводимых превентивных мерах. Было отмечено, что новые изменения в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", внесенные с учетом рекомендаций вышеупомянутого комитета, усиливают деятельность омбудсмена в рамках Национального превентивного мандата.

На заседании были даны ответы на вопросы членов комитета, проведены обсуждения.

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