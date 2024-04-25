В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Армения ищет замену французской техники и индийского оружия.

Day.Az представляет публикацию:

Армения разочаровалась в поставках французской техники и индийского оружия.

Несмотря на показной восторг, на практике армяне убедились, что Украина не зря отказывалась от бесплатных поставок французских бронемашин - они действительно мусорные. Что касается индийских артиллерийских систем, то армянские военные до сих пор так и не получили ни одного свидетельства эффективного реального применения этого оружия. Оно существует только на макетах и демострировались только на парадах.

В этих условия Ереван судорожно стал искать новых поставщиков и засматривается на Чехию. Делегация из Чехии сегодня провела переговоры в Минобороны Армении. Как пишут, переговоры прошли "успешно" и "даже можно говорить о достижении первых договоренностей".

Теперь армянская пропаганда начнет петь дифирамбы про солдата Швейка, трдельники и красоты Праги - все, как было с Францией и Индией, пока не выяснилось, что Еревану продали ржавые консервные банки.