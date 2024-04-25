https://news.day.az/politics/1655246.html Армянский военнослужащий подорвался на своей же мине
Армянский военнослужащий подорвался на своей же мине
Армянский военнослужащий подорвался на мине в Тавушской области на границе с Азербайджаном.
Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниэлян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В министерстве обороны Армении сообщили, что военнослужащий получил ранения в результате взрыва мины. Опасности для его жизни нет.
Имя военнослужащего не разглашается.
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