Армянский военнослужащий подорвался на своей же мине

Армянский военнослужащий подорвался на мине в Тавушской области на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниэлян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В министерстве обороны Армении сообщили, что военнослужащий получил ранения в результате взрыва мины. Опасности для его жизни нет.

Имя военнослужащего не разглашается.

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