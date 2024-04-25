Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном

25 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в Азербайджане делегацию во главе с первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-полковником Султаном Камалетдиновым.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Накануне встречи казахстанская делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов. Была почтена их светлая память, возложены венки и цветы на могилы.

Затем в министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. После прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом, гость оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав делегацию, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях и необходимо расширять эти связи.

Было рассказано о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными cилами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник С.Камалетдинов, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была отмечена важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с казахстанской делегацией.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, подчеркнута важность проведения совместных учений, а также проведен подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение казахстанская делегация вручила военному атташе Вооруженных сил Азербайджанской Республики в Республике Казахстан полковнику Зауру Керимову медаль "За вклад в развитие международного сотрудничества".

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