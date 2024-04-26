Армяне вновь собрались воспользоваться услугами Окампо

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и ожидалось, армяне вновь прибегли к услугам экс-прокурора Международного уголовного суда, продажного Луиса Морено Окампо, который, напомним, в прошлом представил доклад о "геноциде" в Карабахе", составленный им по просьбе Араика Арутюняна. Господин Окампо всегда рад удружить армянам. Давно у него не было повода засветиться на проармянском поприще, и вот этот повод представился.

Окампо составил для армян 28-страничную дорожную карту, пошагово расписав, как они могли бы действовать, чтобы привлечь к международной ответственности официальный Баку за "геноцид". Сказано очень много, но в целом картина получилась безрадостная, потому что никакие из расписанных механизмов на практике применены быть не могут. Пусть даже доклад уже цитируют. Бывший прокурор МУС просто отписался от армян витиеватым документом, состоящим из многих пунктов и подпунктов. Выглядит грозно, а по сути - лишнее напоминание Еревану и сепаратистам о невозможности достичь цели руками международного права. Оно, черт побери, не на их стороне, и это давно пора было бы понять. Окампо дал армянам очень плохие советы, возможно, худшие из тех, что они получали за последние годы. Эти советы не исполнят их желаний, но усложнят, если не оборвут совсем, дорогу к миру и создадут самим армянам массу неразрешимых проблем.

Содержание документа можно было охарактеризовать одной фразой - бред. Тем более, что международные эксперты заявляли, что доклад не имеет за собой никакой основы и написан по заказу, и по заранее отправленным указаниям.

Формулировки, употребляемые господином Окампо, не делают ему чести, потому что звучат как фразы из передовиц армянских СМИ. Несолидно для юриста со столькими регалиями пользоваться непроверенными фактами, опираться на домыслы и фантазии заказчика. Ведь, помнится, он заверял, что его доклад будет беспристрастным и объективным, но результат получился полностью противоположным. Не знаем, чего ожидали армяне. Вряд ли они рассчитывали получить глубокий, снабженный серьезной аргументацией документ, потому что доказательств "продолжающегося геноцида армян" (формулировка Окампо) в реальности нет. Армянам был нужен такой документ только в целях пропаганды, как профессиональная оценка авторитетного юриста, крупнейшего специалиста по геноцидам и так далее, которой теперь можно будет размахивать на каждом углу. Луис Окампо, как большой друг армянства и лично военного преступника Сержа Саргсяна, для этой роли подходил как нельзя лучше.

Только под конец документа его автор возвращает армян на землю, к реалиям, и указывает на единственное доступное им средство - на диаспору. При недоказанности факта "геноцида" армянам не могут практически помочь никакие инстанции, только - человеческий фактор. Богатая и влиятельная диаспора может поднять большой шум, надавить на своих лоббистов, которые, в свою очередь, надавят на политические руководства своих стран.

"Голос армян в диаспоре может снизить вероятность ошибки международной правовой архитектуры. Их следует мобилизовать во всем мире, чтобы донести правду до национальных лидеров и продвинуть прагматичные решения", - говорилось в документе, представленном Араику Арутюняну.

То есть под давлением диаспоры страны мира могут проникнуться армянскими интересами и ввести санкции против Баку, основываясь только на заявлениях из Еревана и роликах из соцсетей? Различные деятели, политики, даже президенты, чем-то обязанные армянству, вспомнят о долгах и обещаниях? Тут хотелось бы напомнить о массовой истерии армянской диаспоры в период июльских событий 2020 года и 44-дневной войны. Шума, агрессии, обсуждений и осуждений было много, а польза оказалась нулевая.

Кстати, армянство пыталось претворять этот совет господина Окампо в жизнь. В Глендейле и Лос-Анджелесе три дня местные армяне буянили, перекрывали дороги, устраивали беспорядки, требуя от властей надавить на Азербайджан, чтобы тот открыл и без того открытую Лачинскую дорогу. Камни летели, в первую очередь в члена палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Не один десяток лет армянство кормит и продвигает этого типа, обеспечивая ему место под солнцем, и теперь требует по счетам. Армяне требовали, чтобы Шифф, во-первых, забросал петициями Белый Дом, во-вторых, чтобы отправился к ППП "Лачин" и делал оттуда заявления. Диаспора сильно была обижена, что Шифф ездил в Украину и делал там громкие заявления в поддержку Киева, а к границе с Азербайджаном поехать не соизволил. Двойные стандарты! - кричали жители оккупированного диаспорой Глендейла.

Для армян Адам Шифф это некое воплощение отношения Вашингтона к армянским интересам. Точнее, они всегда так его и других лоббистов воспринимали. Армяне не понимают, что Шифф может поддерживать их в Конгрессе, распространять в СМИ и твиттах их нарративы, но появиться на границе с Азербайджаном по своему усмотрению он не может. Сколько бы он не был должен армянству и чем бы не был ему обязан. Объединенные силы лобби в США и Европе терроризировали Азербайджан, но все силы ушли впустую.

Луис Окампо в своем докладе рассматривал как вариант удовлетворения армянских интересов объединение усилий Россией и США, несмотря на все противоречия по Украине. Если эти державы объединятся против Азербайджана, то что-то получилось бы, был уверен он. Этим как раз должна заняться диаспора - убедить американцев, что интересы армянства выше прочих разногласий с Москвой. Но на первом этапе нужна открытая демонстрация солидарности США с армянами. Ее открыто демонстрируют Франция, Канада, Нидерланды, каким-то образом в это компанию попали Литва с Испанией. Но это все так, по мелочи. Армянам нужно дожать США. С Россией буде проще, считают армянские политтехнологи, она сама будет рада возможности продемонстрировать Азербайджану силу, ведь погранпункт бьет и по ее самолюбию...

Все выходки аргентинского юриста как были ложными посылками, так и остались. Поэтому, независимо от того, к каким выводам приходит юрист Окампо и что он собирается делать, все будет тщетно Настолько он несуразный.