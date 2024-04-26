Азербайджано-германские отношения: история, развитие и перспективы

Автор: Эльвин Сахаватоглу

У Азербайджана развиты двусторонние отношения со всеми государствами, входящими в Европейский Союз. Среди стран с высоким уровнем двусторонних отношений Германия занимает первое место.

Дипломатические отношения между Германией и Азербайджаном были установлены 20 февраля 1992 года.

В период правления великого лидера Гейдара Алиева экономические и политические отношения между двумя странами развивались по восходящей линии.

Гейдар Алиев находился с официальным визитом в Германии 1-4 июля 1996 года. Президент Ильхам Алиев совершил 14 визитов в эту страну (2 официальных, 12 деловых). Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Азербайджан с официальным визитом в 2018 году.

Между народами двух стран также существуют тесные связи.

В XIX веке ряд немецких племен переселились на территорию Азербайджана, где сыграли важную роль в развитии виноградарства и виноделия. В настоящее время государство и народ Азербайджана с большим уважением относятся к немецкому историческому и культурному наследию в нашей стране и обеспечивает его сохранение.

Развитие экономических связей между Баку и Берлином также соответствует требованиям времени. В Азербайджане зарегистрировано 249 компаний с немецкими инвестициями в промышленном, сельскохозяйственном, транспортном, строительном, торговом и сервисном секторах. Германия инвестировала в нефтегазовый сектор Азербайджана 53,4 миллиона долларов, в ненефтяной сектор - 762,1 миллиона долларов, а из Азербайджана в Германию было инвестировано 569,7 миллиона долларов (в нефтегазовый сектор - $6,1 млн, ненефтегазовый сектор - $563,6 млн).

В январе 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Германией достигнет 60 миллионов долларов (экспорт: 2,46 млн долларов, импорт: 57,54 млн долларов).

Азербайджанская сторона пригласила немецкие компании и инвесторов к участию в совместных инвестиционных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. 2 немецкие компании подали заявки на участие в реконструкционно-восстановительных работах на освобожденных территориях.

Также Азербайджан является одним из основных поставщиков сырой нефти в Германию, и имеется долгосрочное соглашение о поставках природного газа с немецкой компанией UNIPER. Кроме того, Азербайджан представлен на региональной диалоговой площадке Немецкого энергетического агентства (DENA) по городской энергетической инфраструктуре, а также в области внедрения устойчивой энергетики в нашей стране, представленной немецкими компаниями.

Как известно, в этом году в Азербайджане пройдет 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. Азербайджан готов работать с немецкой стороной в подготовке этого глобального мероприятия.

29 января 2024 года государственный секретарь (заместитель министра) МИД АФР и специальный представитель по международной климатической политике Дженнифер Морган посетила Азербайджан и встретилась с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром Энергетики Парвизом Шахбазовым, с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым в связи с COP29.

25-26 апреля 2024 года было реализовано намерение немецкой стороны организовать совместно с Азербайджаном в Берлине Петерсбергский климатический диалог (PID).

PID организуется совместно Германией и страной-организатором КС и считается своего рода "барометром настроения" перед КС. На данный момент проведено 14 конференций, в том числе в Мексике, Южной Африке, Катаре, Польше, Перу, Франции, Марокко, Фиджи, Польше, Чили, Великобритании, Египте и ОАЭ. Хотя COP26 была отложена в 2020 году из-за COVID-19, министры примерно 35 стран впервые встретились только в цифровом формате.

Ожидания от COP29 в 2024 году будут выше, чем от любого другого мероприятия до сих пор. В этом контексте интерес к PID, целью которого является подготовка к мероприятию COP29, будет выше, чем когда-либо. В ходе визита состоится двусторонняя встреча с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Очевидно что, Азербайджан заинтересован в развитии равноправных отношений со странами Европы, Азии и Африки.