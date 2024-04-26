https://news.day.az/politics/1655328.html Согласовывается дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане
Согласовывается дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане
Согласовывается дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана по предложению Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
По словам пресс-секретаря, Армения поддерживает любую платформу для посреднических усилий и переговоров, направленных на мир на Южном Кавказе: "О возможной дате встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны, мы сообщим, как только будет достигнута договоренность", - отметила Бадалян.
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