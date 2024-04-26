Европарламент саботирует интересы ЕС новой антиазербайджанской резолюцией

Автор: Байрам Эльшадов

Европарламент вновь принял антиазербайджанскую резолюцию. Тяжело сказать, что мы удивлены этим, учитывая, что такое происходит довольно часто. Но поражает глупость и неумение предвидеть последствие своих деструктивных действий и призывов, которую демонстрируют депутаты европейского законодательного органа. Ведь, в итоге, ухудшение отношений с Азербайджаном ударит по интересам людей, проживающих в странах-членах Европейского Союза.

Суть резолюции Европарламента можно свести к тому, что евродепутаты требуют от ЕС отказаться от отношений между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетического сотрудничества. Европейские законотворцы рационализируют это тем, что такой подход ЕС приведет к улучшению ситуации с "соблюдением прав человека". Конечно, депутаты Европарламента не стали углубляться в суть проблемы и не рассмотрели ситуацию со всех сторон. Ведь им не выгодно было бы узнать, что те люди, которых они называют "политическими заключенными", на самом деле, являются самыми обычными нарушителями законодательства. Депутаты Европарламента предпочитают не рассматривать эту сторону вопроса, ведь непредвзятый анализ разрушит их аргумент, который используется в попытке оказать давление на Баку.

Складывается очень интересная картина. Депутаты Европарламента постоянно критикуют Азербайджан за придуманные "нарушения", но при этом сам Европарламент не является образцом для подражания. Коррупция и постоянные скандалы стали наилучшим описанием европейского законодательного органа.

Но есть еще кое-что, что не понимают продажные депутаты европарламента. Не разобравшись в сути проблемы, они требуют отмены энергетических проектов и сделок между Азербайджаном и ЕС. И если люди, принимающие ключевые решения в ЕС согласятся с такой позицией, то это приведет к серьезным проблемам для блока. Отказ от энергоресурсов из Азербайджана приведет к скачку цен внутри ЕС, так как закупка газа и нефти из других источников затребует дополнительных инвестиций. Помимо этого, другие поставщики будут просить более высокую цену, так как на рынке станет меньше поставщиков, доступных для ЕС.

Более высокая стоимость энергоресурсов, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости производства продукции в ЕС. И это ударит по конечному потребителю, которому придется платить больше. Ситуацию усложнит и то, что в результате увеличения цен производства серьезно пострадает и торговля между странами-членами ЕС, а это приведет к замедлению экономического роста.

Замедление экономического роста и высокая стоимость продукции, в свою очередь, подтолкнет страны к поиску дешевого импорта. И это будет проблемой, так как часть производства в странах ЕС может закрыться, что увеличит безработицу.

В таком негативном исходе будут виноваты евродепутаты. И каковы будут их шансы на переизбрание в будущем? Вопрос риторический, ведь понятно, что их политические перспективы будут весьма туманны.

Таким образом, европейские лидеры и ключевые фигуры ЕС не лукавят, называя Азербайджан важным и стратегическим партнером ЕС, ведь азербайджанский экспорт помогает стабилизировать экономические сложности в ряде сфер, которые возникли в прошедшие два года.

По необъяснимой причине, евродепутаты наивно полагают, что они лучше понимают внешнеполитические тенденции и предпочтительную стратегию развития ЕС. Но это далеко не так, учитывая то, что другие институты ЕС более трезво подходят к оценке ситуации и понимают важную роль Баку.

Таким образом, члены Европейского Парламента выступают против развития ЕС в угоду своим сиюминутным личным интересам.