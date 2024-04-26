Кучка армянских горлопанов восхищается огромным флагом Азербайджана перед офисом Шольца

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как кучка армянских горлопанов восхищается огромным флагом Азербайджана перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца.

Day.Az представляет публикацию:

Армянское лобби специально подогнало 10-15 горлопанов к офису канцлера ФРГ Олафа Шольца, где в ближайшие минуты пройдут переговоры лидеров Германии и Азербайджана.

Собравшиеся аж голос сорвали от восторга перед тем, что прямо перед их мордами развевается огромный флаг Азербайджана.

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