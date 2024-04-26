Бесполезный плач француза Бертрана по армянству

Автор: Мехти Ахмедзаде

Французские фанатики мирового армянства отметили недавно так называемую "109-ую годовщину" вымышленного "геноцида армян", где ярые сторонники "многострадальных" вздумали выразить еще большую поддержку Армении, чем напрямую доказали, что Париж желает полной дестабилизации спокойной ситуации на Южном Кавказе.

В частности, президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран заявил Le Figaro, что Франция должна оказать Армении всевозможную помощь, как на политическом, военном, так и на дипломатическом уровне. По его словам, это что необходимо сорвать проведение COP29 в Баку.

В привычном для себя духе Бертран бросился лить крокодильи слезы для французской прессы и рассказывать о "многовековой истории" армянства, о вымышленном "арцахе", "блокаде", "гуманитарном кризисе" и других фейковых ужасах, которые якобы были совершены Азербайджаном, что привело к "изгнанию" армян Карабаха. Тот факт, что они ушли сами и добровольно, Бертран ловко упустил.

Почему упустил? Потому что он сидит на армянском коньяке и отрабатывает деньги армянской диаспоры в то время, как уже начался процесс делимитации. Он настолько далек от действительности, что не знает, что не раз было доказано, что не было никакой блокады, осады, гуманитарного кризиса, голода и т.д. в зоне временной ответственности РМК в Карабахе. Причем, доказывали правоту Азербайджана о том, что все это ложь, сами же армяне, которые публиковали в соцсетях фотографии и видео со всяких пиршеств в местных ресторанах.

Какое может быть "изгнание", если армяне, несмотря на все предложения Баку, собрали свои вещи (которые, заметим, были присвоены ими во время Первой Карабахской войны) и ушли. И ни один азербайджанский солдат не выстрелил им в спину. Азербайджан повел себя гуманно, в отличие от Армении, которая сотворила ужасы.

Бертран также не знает, что ситуация в корне поменялась и обе стороны двигаются в направлении мира. Сколько бы он ни вякал, в частности и o COP29, решение о проведении таких важнейших международных мероприятий в Азербайджане не зависит от таких недалеких нахлебников, тюркофобов и ксенофобов. Как бы он не старался, все его вопли просто смешны и выглядят как крики сумасшедшего, ибо никто и ничего менять не намерен. COP29 пройдет в Баку, несмотря на ничтожные попытки Бертрана и ему подобных, таких как Анн Идальго и других. И сегодняшний рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Берлин, в рамках которого глава государства принял участие в заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", является тому доказательством. Мир уверенно решил, что Баку идеален для COP, а армяне и их французские, как они любят говорить, сестры будут продолжать скрипеть зубами от того, что не смогли ничего сделать.