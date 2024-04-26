Азербайджанский Карабах преображается, а французы давятся желчью

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как французские прикормыши армян истерят по факту исторической справедливости в Карабахе.

Day.Az представляет публикацию:

"Глава парламентской группы дружбы Франция-Армения НС Франции Анн-Лоранс Петель решила повозмущаться тем, что Азербайджан проводит реставрационные работы в Карабахе - НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

"После церквей, хачкаров и "национального собрания" "арцаха" азербайджанцы теперь атакуют "правительственное" здание", - пишет эта недалекая мадам, выставив это видео.

Какое "национальное собрание, какое правительство, какой арцах"?! Нет ни первого, ни второго, ни третьего! Если Паталь считает эти каракули "государственными символами", тогда флаг ИГИЛ, по ее мнению, - государственный флаг, а не символика экстремистов? Ну пусть развесит все эти тряпки в своем кабинете, в чем проблема?

Французы должны раз и навсегда зарубить на носу: Азербайджан - суверенное государство и будет делать на своей международно признанной территории все, что считает нужным! А таким персонам, как Паталь, пора перестать проявлять неуважение к территориальной целостности других государств".