Анар Эйвазов о вкладе турецко-российского мониторингового центра в установление мира в регионе

Совместный турецко-российский мониторинговый центр на протяжении более трех лет вносил свой вклад в обеспечение стабильности в установлении мира и уверенности в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу Trend заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Он отметил, что в результате совместной с азербайджанскими военнослужащими деятельности турецких и российских военнослужащих, работающих в центре, мониторинг внес свой вклад.

"Как известно, после успешных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре 2023 года, остатки ВС Армении и армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана были выведены с территории нашей страны, и Азербайджан установил полный контроль над Карабахским экономическим районом. На этом деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра завершилась", - сказал он.

Отметим, что в соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, 30 января 2021 года в азербайджанском городе Агдам, был создан Совместный турецко-российский мониторинговый центр с целью контроля режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан восстановил свой суверенитет на всей территории страны. Поскольку российский миротворческий контингент несколько дней назад начал покидать Карабахский регион, пропала необходимость в деятельности данного центра.

Также добавим, что 18 апреля министерство национальной обороны Турции распространило информацию о том, что деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра, расположенного в Агдаме, будет приостановлена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!